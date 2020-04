Buon 25 aprile con le immagini della bandiera italiana e di liberazione dal coronavirus

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020) L'augurio di un25con lequest'anno ha un significato diverso, quasi pure didalossia dall'epidemia Covid-19 che purtroppo stiamo ancora vivendo. Siamo certamente in una fase discendente dei contagi ma ancora costretti tutti in quarantena e chiusi dunque nelle rispettive abitazioni. Per questo motivo la festività di questo fine mese sarà diversa dal solito ma forse anche più sentita rispetto agli altri anni. In molti augureranno un25attraverso le, cercando ovvi riferimenti pure al coronairus che ci attanaglia in questa festività del 2020. L'auspicio è che ci sia davvero ladalla pandemia come nel 1945, esattamente 75 anni fa, abbiamo potuto sancire la vittoria definitiva contro l'occupazione nazista dei tedeschi ma anche ...