Bundesliga | se un giocatore sarà trovato positivo | non sarà comunicato alla stampa

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 aprile 2020) La Gazzetta dello sport entra nel merito del documento approvato per far ripartire la. Probabile ripresa del campionato: il 9 maggio. Ricordiamo che tutto sarà deciso a fine mese dconferenza Stato-Regioni. Niente bambini Foto di squadra vietate, niente bambini all’ingresso in campo, misure igieniche e distanze rigorose. In panchina anche due-tre posti liberi e uno occupato. I giocatori verrebbero sottoposti a test almeno una voltasettimana e anche il giorno prima della partita, con risultati a sei ore dal calcio d’inizio. 20mila tamponi Circa 20 mila tamponi sono previsti, con una spesa di due milioni. Cinque laboratori hanno assicurato di poter svolgere le analisi senza rallentare il lavoro sui test delle altre persone. Il numero richiesto dal calcio costituisce lo 0,4 per cento della capacità nazionale. Come comportarsi in ...