Bugatti Chiron Tourbillon | l’orologio-motore da 260 mila euro – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Cosa succede quando si prova a mettere unautomobilistico dentro un orologio? Succede che nascono oggetti come ilche, praticamente, è una versione da polso della più veloce e lussuosa delle hypercar in commercio, laappunto. Come detto, la sua caratteristica peculiare è quella di incorporare nella sua cassa di titanio (che a richiesta può essere fatta di altri materiali) unW16 in miniatura, reso funzionale da un pregiato movimento di tipo: spingendo la corona destra dell’orologio, un minuscolo albero a gomiti di acciaio ruota e permette ai pistoni di scorrere nelle canne cilindro, proprio come un vero propulsore endotermico. Ruotano anche le riproduzioni dei due turbocompressori (anche se ildellane ha quattro) poste a lato del “microblocco” trasparente. Il movimento ...