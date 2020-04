Bufera su Victoria Beckham | Chiede soldi al governo nonostante il suo patrimonio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Carlo Lanna A causa del virusè costretta are dei fondi al governi ai danni dei suoi dipendenti, ma il web insorge A quanto pare anche i ricchi sono disperati per questa emergenza sanitaria. Il Mirror riporta una particolare situazione che sta interessando l’impero della moda di. La ex Spice Girls pare essere in crisi economica, a causa di quanto sta accadendo per la pandemia da coronavirus, e si trova a compiere alcuni cambiamenti all’interno della sua società. Cambiamenti che a prima vista sembrano non essere affatto leciti e, di conseguenza, il pubblico del web si scatena criticando la scelta dell’imprenditrice. Il motivo?fondi alinglese per salvaguardare il suo marchio, anche se il suosfiora i 355 milioni di sterline (quasi 384 milioni di euro). Il ...