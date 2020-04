Brusaferro | “Riapriamo e vediamo se si mantengono questi numeri Si potrà andare al parco

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, ha parlato della ‘fase 2’ nella conferenza stampa odierna: “Ci immaginiamo che in Italia riprenderanno progressivamente delle attività, secondo una logica di prudenza ma anche di inesorabilità. L’idea è: apriamo attività produttive, commerciali, una mobilità a supporto, ese riusciamo a mantenere, andando progressivamente ad articolare una nostra vita che certamente non sarà come prima, fino a quando non avremo terapie ma soprattutto il vaccino. Bisogna riorganizzarsi, anche nella vita quotidiana. Ci si può muovere ma rispettando rigorosamente alcune regole. Si potràal, ma non fare festa in sintesi”. Gianni Rezza sulla ripresa della Serie A: “decisione difficile, non esiste ...