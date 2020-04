Brusaferro (Iss): 44% delle infezioni nelle Rsa (Di venerdì 24 aprile 2020) Rsa all’attenzione dei vertici sanitari anche in Italia, dopo le inchieste già avviate dalla magistratura sui tanti decessi di anziani positivi al Covid-19 negli ospizi. La strage silenziosa dei nonni, come è stata definita. Coronavirus, perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa: sequestrati atti e referti Tra i Pio Albergo Trivulzio e istituto Don Gnocchi ci sono stati circa 300 morti. All’indomani della denuncia Oms - la metà dei morti con coronavirus nel vecchio continente è avvenuta in case di cura - Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), aggiorna i dati sulla situazione italiana. Su circa 4.500 casi notificati all'Iss nelle ultime 3 settimane (tra l'1 e il 23 aprile) "il 44,1% delle infezioni si è verificato in una Rsa, il 24,7% in ... Leggi su blogo La situazione è nettamente migliorata. Il Coronavirus circola ma ha meno forza. Brusaferro (Iss) : “Dati positivi non vuol dire abbassare la guardia”

Covid-19 Italia - Brusaferro (Iss) : contagio giù ma serve cautela. Ad aprile più donne malate. Rezza : «Il calcio? Scelta difficile»

Covid-19 Italia - Brusaferro (Iss) : contagio giù ma serve cautela. Ad aprile più donne malate (Di venerdì 24 aprile 2020) Rsa all’attenzione dei vertici sanitari anche in Italia, dopo le inchieste già avviate dalla magistratura sui tanti decessi di anziani positivi al Covid-19 negli ospizi. La strage silenziosa dei nonni, come è stata definita. Coronavirus, perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa: sequestrati atti e referti Tra i Pio Albergo Trivulzio e istituto Don Gnocchi ci sono stati circa 300 morti. All’indomani della denuncia Oms - la metà dei morti con coronavirus nel vecchio continente è avvenuta in case di cura - Silvio, presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), aggiorna i dati sulla situazione italiana. Su circa 4.500 casi notificati all'Issultime 3 settimane (tra l'1 e il 23 aprile) "il 44,1%si è verificato in una Rsa, il 24,7% in ...

Agenzia_Ansa : Il numero di casi di Covid-19 'si sta riducendo ma è necessaria prudenza per le riaperture perché la situazione è d… - SkyTG24 : Il contagio da #Coronavirus 'si sta riducendo dappertutto, ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di… - NicolaPorro : #Conte nell'intervista a @ilgiornale fa sapere che non ci saranno governi tecnici. #Brusaferro dell'#ISS racconta c… - milansette : LIVE MN - Emergenza Coronavirus, Serie A da terminare entro il 2 agosto. Brusaferro (ISS): 'Numeri in calo' - PantheonVerona : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, s… -