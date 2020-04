Brescia | Cellino tuona | Campionato è falsato | riprendere il 4 maggio è una

(Di venerdì 24 aprile 2020) Massimo, presidenteCalcio, ha parlato a Radio Sportiva della ripresa del calcio e non solo: "Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere, ma il messaggio arrog ...

Calcio News 24

Massimo Cellino, presidente Brescia Calcio, ha parlato a Radio Sportiva della ripresa del calcio e non solo: "Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere ...C'è chi pensa che la battaglia di Cellino sull'annullamento dei campionati sia dettata dalla classifica deficitaria ... Anche perchè i punti in palio sono tanti e non è detto che il Brescia sia già ...