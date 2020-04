Brasile, il ministro della Giustizia Moro si dimette dopo l’esonero del direttore della polizia federale. Proteste contro Bolsonaro (Di venerdì 24 aprile 2020) Il ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro, si è dimesso dopo aver saputo che il presidente, Jair Bolsonaro, ha esonerato il direttore generale della polizia federale, Mauricio Leite Valeixo, uomo di fiducia dell’ex giudice simbolo dell’inchiesta Lava Jato. Subito dopo l’annuncio delle dimissioni in tv, in diverse città del Brasile molti sono scesi in piazza per protestare contro il presidente: da San Paolo, Rio de Janeiro, a Fortaleza, Recife e Belo Horizonte sono iniziate le ‘palelacos‘, le manifestazioni sonore con l’uso di pentole. “Fora Bolsonaro!” (fuori Bolsonaro), è il grido che risuona. “Devo proteggere la mia biografia e soprattutto l’impegno che avevo preso di fermezza contro la corruzione, il crimine organizzato ed il crimine violento”, ha spiegato l’ex magistrato che ... Leggi su ilfattoquotidiano Brasile - Bolsonaro licenzia il ministro della Salute : al suo posto il proprietario di alcune cliniche private pronto a riaprire il Paese

