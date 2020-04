BOSS PASQUALE ZAGARIA SCARCERATO | E' POLEMICA Tribunale di Sassari informato

matteosalvinimi : ??Anche Pasquale Zagaria, uno dei capi del clan dei Casalesi esce dal carcere, come decine di altri boss mafiosi. Pr… - sonoleventi : Rilasciato il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria, detenuto in Sardegna. “È indispensabile che la politica e Bonaf… - LegaSalvini : IL BOSS PASQUALE ZAGARIA, MALATO, È STATO SCARCERATO... E SPEDITO NELLA ZONA ROSSA DEL CORONAVIRUS - mari_k77 : RT @vilmamoronese: Il boss Pasquale Zagaria scarcerato, il ministro Bonafede invia gli ispettori - marfra10 : A lui è permesso uscire da galera e noi a casa in galera - #COVID19 #CuraItalia -

