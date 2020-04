Bonus bici e monopattini elettrici 2020: le anticipazioni del ministro De Micheli (Di venerdì 24 aprile 2020) Bonus bici e monopattini elettrici 2020: le anticipazioni del ministro De Micheli Coronavirus: in vista dell’avvio della Fase 2 che sarà caratterizzata da una serie di misure di contenimento tra cui il distanziamento sociale si parla molto di trasporti e di mobilità. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che proprio logistica e trasporti saranno i settori maggiormente rivoluzionati in vista della ripartenza delle attività produttive nel Paese. Quali misure saranno adottate nella fase 2 Il gruppo di lavoro nominato ad hoc dal governo e guidato da Vittorio Colao sta progettando varie soluzioni per far sì che si evitino affollamenti negli orari di punta. Ne ha parlato in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. L’esponente dell’esecutivo ha ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 aprile 2020): ledelDeCoronavirus: in vista dell’avvio della Fase 2 che sarà caratterizzata da una serie di misure di contenimento tra cui il distanziamento sociale si parla molto di trasporti e di mobilità. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che proprio logistica e trasporti saranno i settori maggiormente rivoluzionati in vista della ripartenza delle attività produttive nel Paese. Quali misure saranno adottate nella fase 2 Il gruppo di lavoro nominato ad hoc dal governo e guidato da Vittorio Colao sta progettando varie soluzioni per far sì che si evitino affollamenti negli orari di punta. Ne ha parlato in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De. L’esponente dell’esecutivo ha ...

