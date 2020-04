Bologna | morto Gazzoni Frascara | addio al presidente che portò Baggio e Signori

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Lutto per il calcio italiano. ÈGiuseppe, aveva 84 anni. Imprenditore conosciuto per l'idrolitina (la mitica polverina che rendeva l'acqua effervescente, ormai quasi dimenticata) dal 1993 al 2001 ha guidato ile dal 2014 ne eraonorario. Asi deve la rinascita del club a metà anni novanta con la risalita dalla C alla A. Sotto la sua gestione in rossoblu sono arrivati campioni come Robertoe Beppe, in una delle edizioni più forti e indimenticabili nella storia del club Il primo restò una sola stagione (1997-1998) collezionando 22 gol, il secondo per 6 campionati. E portò in dote anche un trofeo europeo: l'Intertoto 1998 per poi entusiasmare nella stagione successiva in Coppa Uefa con una cavalcata che portò ilfino alla semifinale. Anni indimenticabili.