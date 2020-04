BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA Video conferenza stampa | Sertori | +166 morti

Corriere : Coronavirus in Italia, 189.973 casi positivi e 25.549 morti. Il bollettino del 23 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile - TgrVeneto : Coronavirus Veneto: i dati del 24 aprile 2020. 38 morti in 24 ore tra ospedali e altre strutture. 348 contagi in pi… - christian_vit85 : Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi: • POSITIVI: 3.021 • DECEDUTI: 420 • GUARITI: 2.922 #24aprile… - occhio_notizie : #Coronavirus, il #bollettino del 24 aprile -

BOLLETTINO CORONAVIRUS Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : BOLLETTINO CORONAVIRUS