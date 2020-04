Bollettino coronavirus 24 aprile 2020 della protezione civile (Di venerdì 24 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 24 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? I numeri di ieri sono piuttosto confortanti, soprattutto per il dato dei guariti, ben 3033 in più. Purtroppo si registrano anche 464 morti ed il totale, nel nostro Paese, ha ormai oltrepassato i 25000. In proposito il Capo della protezione civile Angelo Borrelli ha dichiarato che i “numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel paese”. Dunque siamo sulla strada giusta e il Covid 19 allenta la presa. Per sconfiggere la pandemia ci vorranno ancora tempo e sacrifici, ma uniti ce la faremo. Ecco le ultime novità. Emergenza coronavirus: aggiornamente in Italia e nel mondo Visto il lento miglioramento della situazione, il governo sta studiando le misure da adottare dopo il 4 Maggio, data dalla quale è previsto ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus Lazio - bollettino : a Roma 40 nuovi casi - 65 in tutta la provincia. Nove morti nelle ultime 24 ore - 63 guariti

Vediamo insieme il24. Ci saranno delle buone notizie? I numeri di ieri sono piuttosto confortanti, soprattutto per il dato dei guariti, ben 3033 in più. Purtroppo si registrano anche 464 morti ed il totale, nel nostro Paese, ha ormai oltrepassato i 25000. In proposito il CapoAngelo Borrelli ha dichiarato che i "numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel paese". Dunque siamo sulla strada giusta e il Covid 19 allenta la presa. Per sconfiggere la pandemia ci vorranno ancora tempo e sacrifici, ma uniti ce la faremo. Ecco le ultime novità. Emergenza: aggiornamente in Italia e nel mondo Visto il lento miglioramentosituazione, il governo sta studiando le misure da adottare dopo il 4 Maggio, data dalla quale è previsto ...

