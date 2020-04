Bollette meno care da aprile, calano le tariffe di luce e gas (Di venerdì 24 aprile 2020) A partire dal mese di aprile, il calo del prezzo delle materie prime avrà significativi effetti sulle Bollette di luce e gas. Con un calo, come comunicato dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), del 18,3% per l’elettricità e del 13,5% per il gas per la cosiddetta “famiglia tipo”: il nucleo familiare con consumi medi di energia elettrica di 2700 kilowattora l’anno e una potenza impegnata di 3 kilowatt e 1400 metri cubi annui di consumi per il gas. La riduzione delle Bollette di luce e gas è riconducibile alle persistenti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso per via del netto calo dei consumi provocato anche dall’emergenza coronavirus. Proprio per questo per Ilsole24ore, questa situazione potrebbe portare i suoi effetti anche per le Bollette di luce e gas del ... Leggi su quifinanza Bollette meno care da aprile : crollano le tariffe. Ecco quanto si risparmierà

