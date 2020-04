Bobo Vieri ingrassato durante la quarantena: «Ecco quanti chili ho messo. Aumento tutti i giorni» (Di venerdì 24 aprile 2020) Bobo Vieri sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Milano assieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle due figlie, Stella e la neonata Isabel. Fra impegni di famiglia e dirette Instagram con gli amici ex calciatori, che stanno avendo un grande successo di follower, l’ex calciatore ha trascurato i suoi allenamenti ed è un pò ingrassato. Una confessione, sicuramente condivisa da tanti italiani data la situazione, che arriva proprio dal papà (un tempo infaticabile playboy festaiolo) Bobo, attraverso i microfoni di “Porta a porta”, storica trasmissione di approfondimento condotta da Bruno Vespa: “Non è facile questo periodo – ha confessato – È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai ho raggiunto 106 kg, Aumento tutti i giorni. Se ... Leggi su newscronaca.myblog Bobo Vieri ingrassato in quarantena : “Aumento di peso tutti i giorni”

Bobo Vieri ingrassato durante la quarantena : «Ecco quanti chili ho messo. Aumento tutti i giorni»

Bobo Vieri ha preso 11kg : quarantena all'ingrasso (Di venerdì 24 aprile 2020)sta trascorrendo lanella sua casa di Milano assieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle due figlie, Stella e la neonata Isabel. Fra impegni di famiglia e dirette Instagram con gli amici ex calciatori, che stanno avendo un grande successo di follower, l’ex calciatore ha trascurato i suoi allenamenti ed è un pò. Una confessione, sicuramente condivisa da tanti italiani data la situazione, che arriva proprio dal papà (un tempo infaticabile playboy festaiolo), attraverso i microfoni di “Porta a porta”, storica trasmissione di approfondimento condotta da Bruno Vespa: “Non è facile questo periodo – ha confessato – È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai ho raggiunto 106 kg,i giorni. Se ...

leleadani : RT @G_Codeglia: Ecco tutto quello che c’è da sapere su Filip #Marchwinski, l'ultimo 'talento in più per la @vieri_bobo TV' segnalato da @le… - SimoneFattoriZi : RT @RibaltaRossoner: Primo articolo del nostro nuovo collaboratore Davide sulla diretta @instagram di @vieri_bobo e il nostro capitano Pao… - G_Codeglia : Ecco tutto quello che c’è da sapere su Filip #Marchwinski, l'ultimo 'talento in più per la @vieri_bobo TV' segnalat… - ArmyLoveJu : RT @gobbosabaudo3: Un piccolo estratto delle dirette Instagram che fa Bobo Vieri.. Qui c'è Matri che dice una cosa riguardo.... https://t.… - neoandrea : Nessuna strategia o pianificazione serrata, ma la barriera che di solito si interpone tra #giornalista e sportivo s… -