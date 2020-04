Blocco iPhone | in crash con emoji bandiera italiana e simbolo Sindhi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Corsi e ricorsi storici: si stanno verificando episodi diinnel caso questi ricevano una nuova notifica contenente undella linguama anche l'che rappresenta la nostra. Gli episodi ora di scena ricordano molto da vicino quanto accaduto nel corso del febbraio 2018 quando fu in particolare unindiano a mandare ini melafonini ad ogni latitudine del glogo. Le prime segnalazioni diproprio a causa del terribile mix trae carattere in linguaprovengono dalla community Reddit. Non ci sarebbe una distinzione tra modelli più o meno recenti o ancora tra sistemi operativi a bordo degli esemplari Apple. Anche con gli ultimi aggiornamenti iOS 13, gli utenti sarebbero a rischio di versiare il proprio device, senza apparente motivo. Il, in pratica, si ...

Giorni fa sono state scoperte alcune falle di sicurezza in Mail, quest’oggi invece è il turno di un messaggio in grado di mandare in crash l’iPhone, il Mac, l’iPad e l’Apple Watch ... In alcuni casi ...Una particolare serie di caratteri che coinvolge anche l'emoji della bandiera italiana provoca il blocco di iPhone, iPad e Mac. Un nuovo e curioso bug collegato ai caratteri inviati in Messaggi, Mail, ...