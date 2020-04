Biden “erede” di Sanders?

Leggi su feedproxy.google

(Di venerdì 24 aprile 2020) Bernienon ha solo “fatto una campagna politica; ha creato un movimento”. Ecco come Joeha commentato il discorso del senatore democratico socialista del Vermont il quale aveva poco prima annunciato ai suoi sostenitori che sospendeva la sua candidatura alla nomination del Partito Democratico. di Domenico Maceri In effetti,riconosceva nell'ex vicepresidente colui che sfiderà Donald Trump per la conquista della Casa Bianca alle elezioni di novembre. Le parole di (...) - Mondo / USA,John, Stati Uniti, , Socialismo, No logo, Bernie