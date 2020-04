Bevono una "pozione" alcolica contro il coronavirus: 109 morti (Di venerdì 24 aprile 2020) In Repubblica Domenicana una bevanda alcolica artigianale, consumata nella convinzione che fosse un rimedio contro il... Leggi su today (Di venerdì 24 aprile 2020) In Repubblica Domenicana una bevandaartigianale, consumata nella convinzione che fosse un rimedioil...

Ilvedovogay : Ci sono miti che restano tali. Luoghi comuni sui #Gay e ce lo meritiamo. Maschi che vengono 'scartati' da altri gay… - vivere_sardegna : Bevono birra sopra una panchina e sui gradini delle case, cinque multati a Sassari - ginocalcinotto : RT @tranellio: @matteosalvinimi A CAZZAROOOOOOOO IL CONSIGLIO EUROPEO HA DATO MANDATO ALLA VDL PER IL RECOVERY FUND, 1500 MILIARDI DI CUI P… - SolariPaolo : @MTaur0 Non so com è, ma quando vado da una ditta in valpolicella prendo casse di 2/3 tipi e vedo che i miei amici… - LiviaM_8 : @Mistrall59 @GiorgiaMeloni Vuoi vedere che quelli che seguono la Meloni si bevono le cazzate che dice perché non ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Bevono una Bevono una "pozione" alcolica contro il coronavirus: 109 morti Today Trump e il disinfettante in vena contro il coronavirus: cosa accadrebbe al nostro corpo?

I media di tutti gli Stati Uniti , medici e funzionari di sanità pubblica si stanno affrettando ad avvertire i cittadini di non iniettarsi disinfettante e di non bere amuchina. Questo perché il ...

Coronavirus, il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture: dai cimiteri al cibo d’asporto

Zaia mostra i cartelli con i numeri e annuncia una ordinanza a sorpresa. “Questa decisione non significa che è finita ... I clienti vadano in loco, si prendano il panino o l’aperitivo e poi vadano a ...

I media di tutti gli Stati Uniti , medici e funzionari di sanità pubblica si stanno affrettando ad avvertire i cittadini di non iniettarsi disinfettante e di non bere amuchina. Questo perché il ...Zaia mostra i cartelli con i numeri e annuncia una ordinanza a sorpresa. “Questa decisione non significa che è finita ... I clienti vadano in loco, si prendano il panino o l’aperitivo e poi vadano a ...