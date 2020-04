Benedetta Rossi, il suo agriturismo è un angolo di paradiso (Di venerdì 24 aprile 2020) Benedetta Rossi è la food-blogger più amata dagli italiani. Ha iniziato con dei semplici video su YouTube e la sua fama è subito esplosa, tanto da farla arrivare in brevissimo tempo sul piccolo schermo. Il passo dal pubblicare video in cui mostra le sue ricette agli utenti del web, all’entrata nelle case e nei cuori degli italiani amanti del cibo, sano è stato molto breve per lei. Ad oggi Benedetta Rossi è una delle cuoche italiane più amate e un apprezzatissimo personaggio televisivo. Il suo talento è fuori discussione e, lo confermano sia i consensi che continua a ricevere, sia i numeri che i suoi lavori continuano ad ottenere. Ma di sicuro la chiave del suo successo della food-blogger è la passione che riesce a trasmettere in tutti i suoi progetti. Tutte le sue trasmissioni sono girate direttamente in casa sua. Un ... Leggi su bigodino Benedetta Rossi svela l’età del suo cane Nuvola e racconta il compromesso che hanno trovato

Benedetta Rossi - il delirio sotto al suo ultimo post : a molti non va proprio giù

Benedetta Rossi - sapete dove abita? Agriturismo da sogno FOTO (Di venerdì 24 aprile 2020)è la food-blogger più amata dagli italiani. Ha iniziato con dei semplici video su YouTube e la sua fama è subito esplosa, tanto da farla arrivare in brevissimo tempo sul piccolo schermo. Il passo dal pubblicare video in cui mostra le sue ricette agli utenti del web, all’entrata nelle case e nei cuori degli italiani amanti del cibo, sano è stato molto breve per lei. Ad oggiè una delle cuoche italiane più amate e un apprezzatissimo personaggio televisivo. Il suo talento è fuori discussione e, lo confermano sia i consensi che continua a ricevere, sia i numeri che i suoi lavori continuano ad ottenere. Ma di sicuro la chiave del suo successo della food-blogger è la passione che riesce a trasmettere in tutti i suoi progetti. Tutte le sue trasmissioni sono girate direttamente in casa sua. Un ...

sandrinella80 : @f4t_ale Io l ho trovata sul sito di benedetta rossi. ??. Sembra buona, vediamo come la rovino - sandrinella80 : @Barbara89108989 Trovata su sito fatto in casa di benedetta rossi. Mo te la wazzappo - praxiconsulting : Secondo appuntamento per porre le vostre domande a Francesco Rossi e Benedetta Mosco, Senior Head Hunter di PRAXI.… - Marianna8111 : Sto affinando la tecnica. Sono sempre quelli di Benedetta Rossi e questi sono ancora più buoni - Lyla_333 : RT @Andrea__Billy: È successo: ho fatto una torta di Benedetta Rossi. -