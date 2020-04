Bayern Monaco, Coutinho operato alla caviglia destra: la nota del club (Di venerdì 24 aprile 2020) Coutinho si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra: ecco il comunicato ufficiale del Bayern Monaco Il Bayern Monaco ha annunciato con un comunicato che Philippe Coutinho si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’operazione è riuscita e il brasiliano potrà entrare nella fase di recupero fra due settimane. Ecco la nota del club bavarese sul centrocampista di proprietà del Barcellona. ℹ️ @Phil Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 24, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Bayern Monaco - operato Tolisso : il comunicato ufficiale

Il Bayern Monaco ha annunciato con un comunicato che Philippe Coutinho si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’operazione è riuscita e il brasiliano potrà entrare nella ...

