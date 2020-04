Basta baruffe da campagna elettorale | c’è un Paese da salvare | e un futuro da disegnare

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sarebbe ora che la politica italiana, tutta, cominciasse a parlare il linguaggio della realtà. Siamo in una crisi di portata pari a quella di tre quarti di secolo fa, ma in un’Italia appagata e invecchiata, e non giovane e affamata com’era quella di allora. Un dopoguerra senza guerra genera illusioni e percezioni fuorvianti, fa pensare che la vera pena sia stata il lungo lockdown, oltre al massacro di anziani. Invece per molti anni questosarà più povero, più dipendente dalla mammella assistenziale dello Stato, con milioni di disoccupati in più e interi settori – trasporti, turismo, ristorazione sono solo gli esempi già evidenti – da ripensare completamente. Su molta parte dell’impresa si estende l’ombra della nazionalizzazione. Come se si potesse risolvere ogni crisi con acquisti di Stato. Il ...