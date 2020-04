(Di venerdì 24 aprile 2020) Nella giornata di ieri Gianmaria Vacirca, gm tra i più rinomati del panorama italiano, attualmente responsabile scouting e area tecnica alla Vanoli, ha lanciato, dalle pagine de La Provincia, un progetto molto ambizioso. L’idea di Vacirca è quella di rendere la Vanoli qualcosa di simile a una Nazionale Sperimentale permanente, ma in Serie A. Un roster praticamente tutto composto da giocatori italiani, dunque, oppure messo in piedi secondo una struttura identica a quella attuale della Serie A2, con due stranieri al massimo. Il tutto approfittando del fatto che il coach è lo stesso della Nazionale, Meo Sacchetti. Il tutto andrebbe anche a incontrare quella che persarebbe un’esperienza nuova, quella delle Coppe europee (a tal proposito, è ancora tutta da definire la situazione per la stagione 2020-2021 anche a causa delle riflessioni ...

OA_Sport : Basket: Cremona, l’idea italiana del club con vista sull’Europa. Petrucci benedice il progetto - PeterPenna : RT @DavideFuma: Il progetto 'Club Italia' del gm di Cremona Gianmaria Vacirca. Per @Eurosport_IT @VanoliCremona @Italbasket - DavideFuma : Il progetto 'Club Italia' del gm di Cremona Gianmaria Vacirca. Per @Eurosport_IT @VanoliCremona @Italbasket - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Cremona, idea Club Italia. #Petrucci: “Svolta epocale”. #Fip #basket #ClubItalia - Gazzetta_it : #Cremona, idea Club Italia. #Petrucci: “Svolta epocale”. #Fip #basket #ClubItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Cremona

Ad oggi non è dato sapere se, quando e come si riaccenderanno le luci dei palasport e sui parquet scenderanno le squadre che daranno vita alla stagione agonistica della Lega Basket A. Ciò che è certo ...Attualmente, in Italia, c’è un’esperienza che si può ricollegare all’idea teorica di Cremona, ed è l’High School Basket Lab, che però è più una sorta di squadra di sviluppo per le giovani di A2 ...