Aziende e governi Ora di grandi coalizioni

James Chanos è un famoso gestore di fondi di investimento americani e qualche giorno fa ha annunciato ai mercati una decisione importante che ha ispirato un discusso editoriale pubblicato ieri sul Financial Times. Chanos ha comunicato di non volere più investire neppure un dollaro su società costitu

Il Governo pensa di imporre l’uso delle mascherine chirurgiche ed altri dispositivi di protezione individuale a chiunque condivida degli spazi comuni, in linea con la valutazione preventiva dei rischi ...

RipartireLe aziende riaprono, e fanno i conti con i nuovi protocolli di sicurezza

Da settimane le aziende corrono e cercano di riorganizzarsi. Prima di comitati e task force, nel caos di protocolli e ipotesi. Con un governo che è sembrato in ritardo sulla preparazione di una fase ...

