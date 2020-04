Avanti un altro, Luana D’Esposito (Ventriloqua): “Sono rimasta spiazzata” (Di venerdì 24 aprile 2020) Avanti un altro, Luana D’Esposito svela un retroscena sul suo passato: “Sono rimasta spiazzata” Tra le splendide donne che fanno parte del cast di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, oltre alla Bona Sorte, la Bonas, la Dottoressa, la Bomber e Miss Claudia, c’è anche la Ventriloqua Luana D’Esposito la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero rivelando uno spiacevole retroscena sul suo passato: “Un’autrice una volta mi disse che avevo un viso spettacolare e venivo bene in video, ma peccato per i miei chili in più. Rimasi spiazzata e mi era quasi passata la voglai di fare televisione” . Un velo pietoso su quest’autrice che non ha saputo riconoscere la bellezza dirompente di Luana D’Esposito, che ha saputo ritagliarsi un piccolo spazio in uno dei programmi di punta di Canale 5. ... Leggi su lanostratv “Che panorama!”. Laura Cremaschi - il meraviglioso lato B dell’ex Bonas di Avanti un altro trionfa su tutto

Ad "Avanti un altro!" Paolo Bonolis cambia il programma

“Rapporto deteriorato…” : Avanti un altro - il destino di Paolo Bonolis a Mediaset è in bilico (Di venerdì 24 aprile 2020)unD’Esposito svela un retroscena sul suo passato: “Sonospiazzata” Tra le splendide donne che fanno parte del cast diuncon Paolo Bonolis e Luca Laurenti, oltre alla Bona Sorte, la Bonas, la Dottoressa, la Bomber e Miss Claudia, c’è anche laD’Esposito la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero rivelando uno spiacevole retroscena sul suo passato: “Un’autrice una volta mi disse che avevo un viso spettacolare e venivo bene in video, ma peccato per i miei chili in più. Rimasi spiazzata e mi era quasi passata la voglai di fare televisione” . Un velo pietoso su quest’autrice che non ha saputo riconoscere la bellezza dirompente diD’Esposito, che ha saputo ritagliarsi un piccolo spazio in uno dei programmi di punta di Canale 5. ...

CatalfoNunzia : Terminato da poco il tavolo con le parti sociali per aggiornare il protocollo per il contrasto della diffusione del… - menelaolemanine : RT @CatalfoNunzia: Terminato da poco il tavolo con le parti sociali per aggiornare il protocollo per il contrasto della diffusione del Coro… - tranellio : RT @CatalfoNunzia: Terminato da poco il tavolo con le parti sociali per aggiornare il protocollo per il contrasto della diffusione del Coro… - melo_1970 : RT @CatalfoNunzia: Terminato da poco il tavolo con le parti sociali per aggiornare il protocollo per il contrasto della diffusione del Coro… - lelemarket : RT @sara_turetta: E comunque se va avanti così, finirà che io e la coppia di dog sitters di #mydogamelie il 4 maggio lanceremo il gremlin r… -