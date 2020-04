Aurora Ramazzotti tradita dal fidanzato Goffredo | diabolica trappola

(Di venerdì 24 aprile 2020)è ormai da anni fidanzatissima conCerza, un amore che resiste al tempo e al gossip. I due ragazzi sono molto affiatati e sono soliti condividere sui social foto e filmati che li ritraggono insieme felici e spensierati. A mettere in discussione, seppur fittiziamente il loro sentimento, è stata la redazione de Le Iene, che con la complicità della primogenita di Eros, ha voluto organizzare uno scherzo ai danni di Michelle Hunziker.dalUno scherzo crudele che ha gettato Michelle Hunziker nello sconforto.ha infatti accettato che Sara Daniele, la sua migliore amica (figlia del compianto musicista Pino) e il suo(di cui è gelosissima) fingessero di avere una storia d’amore clandestina. I ragazzi stanno trascorrendo entrambi la quarantena in casa Trussardi Hunziker e si ...

NAPOLI - Anche chiuse in casa durante questa lunga quarantena, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non perdono la voglia di allenarsi e nemmeno il buon umore. Sempre attente alla forma fisica, non ...E l'isolamento famigliare forzato, per loro che hanno vissuto gran parte della loro storia a distanza - lui studia a Londra e lei vive a Milano - non ha innescato alcuna crisi, anzi… Leggi ...