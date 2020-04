Atlantia, piano assegnazione gratuita azioni a oltre 12 mila dipendenti società italiane del Gruppo (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi, ha deliberato un piano di assegnazione gratuita di azioni agli oltre 12.000 dipendenti delle società italiane del Gruppo: oltre alla holding, a beneficiare della misura saranno quindi i lavoratori a tempo indeterminato di Autostrade per l’Italia, di Aeroporti di Roma, di Telepass e delle rispettive controllate, oltre che delle altre società del Gruppo. Ad ogni dipendente verranno assegnate 75 azioni di Atlantia, che agli attuali prezzi di Borsa corrispondono a un controvalore di circa 1.000 euro. Il piano prevede un numero massimo di azioni pari a 975.000, che equivale al 12% delle azioni proprie attualmente in portafoglio della società. Il piano sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del prossimo 29 maggio e l’attribuzione ai dipendenti ... Leggi su quifinanza Atlantia : in 2020 no piano incentivazione per management

