Atalanta | Traore strega tutti | ecco il nuovo gioiellino della Dea

(Di venerdì 24 aprile 2020) In Primavera ha stupitoe in Serie A ha già segnato: Amadè ildell’di Gasperini Nel corso di una diretta Instagram con Bobo Vieri, il Papu Gomez non ha avuto paura di paragonarlo al connazionale Messi perchè le qualità di questo giocatore sono innate. Stiamo parlando di Amad, protagonista di un approfondimento sulle pagineGazzetta dello Sport. La Rosea spiega: grazie al sinistro ha esultato 37 volte in 93 match – tra Primavera e altre categorie – dal momento in cui ha indossato il nerazzurro. E si torna al dicembre 2015, quando Costanzi, responsabile del vivaio, lo notò quando era al G.S. Barco. Gasperini (vedi Kulusevski) non vedeva l’ora di farlo esordire: 27 ottobre 2019, goleada all’Udinese e rete del 7-1 finale (83’), a 6’ dal cambio ...