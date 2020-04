Atalanta | buone notizie Se non si riprende in Champions anche la prossima stagione

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tutto come previsto e auspicato. Ieri l’Uefa ha confermato i calendari che porteranno a fine: i campionati nazionali entro il 3 agosto, poi un mese per lae l’Europa League.

E soprattutto ha reso ufficiali i criteri che le federazioni dovranno seguire per indicare le squadre qualificate alle prossime coppe europee (2020/21) se per l’emergenza sanitaria non fosse possibile ...Così me ne andai, anche perchè dopo pochi mesi avremmo programmato con Angela il nostro matrimonio, e mi decisi mio malgrado a cambiar casacca, proprio come un calciatore, e lo feci unicamente per un ...