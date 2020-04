Armato di martello minaccia madre e sorella: 47enne arrestato a Napoli (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione in via Santa Maria Francesca per la presenza di una persona armata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito delle urla provenienti da un appartamento all’esterno del quale vi era un uomo che, brandendo due cacciaviti ed un martello, stava inveendo contro due donne. L’aggressore è stato bloccato e le vittime, madre e sorella dell’uomo, hanno raccontato delle sue continue richieste di denaro accompagnate da minacce. A.C., napoletano di 47 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L'articolo Armato di martello minaccia madre e sorella: 47enne arrestato a Napoli proviene da ... Leggi su anteprima24 Benevento - nigeriano armato di ascia e martello scatena il terrore nel Cas (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione in via Santa Maria Francesca per la presenza di una persona armata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito delle urla provenienti da un appartamento all’esterno del quale vi era un uomo che, brandendo due cacciaviti ed un, stava inveendo contro due donne. L’aggressore è stato bloccato e le vittime,dell’uomo, hanno raccontato delle sue continue richieste di denaro accompagnate da minacce. A.C., napoletano di 47 anni con precedenti di polizia, è statoper tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L'articolodiproviene da ...

