Aprilia, 9 casi di Coronavirus in una casa di riposo: struttura isolata in attesa dei tamponi e della sanificazione (Di venerdì 24 aprile 2020) Ben 9 casi di positività ieri nel tardo pomeriggio in una casa di riposo di Aprilia: si tratta del al San Michele Hospital, la stessa dove il 7 aprile era rimasto contagiato un operatore sanitario. Ieri 9 pazienti sono risultati positivi al test e la struttura è stata bloccata alle entrate e alle uscite: i lavoratori in turno non sono potuti tornare a casa e chi doveva iniziare a lavorare non ha potuto prendere servizio. Oggi alle 9 la Asl inizierà a fare i tamponi a tutti i presenti e a tutti i lavoratori, mentre già ieri i pazienti – tutti anziani ricoverati – sono stati trasferiti all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Adesso la struttura dovrà essere sanificata per evitare altri contagi, nella speranza che altri pazienti non siano nel frattempo risultati positivi. Aprilia, 9 casi di Coronavirus in una ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - nuovi casi a Fondi - Aprilia e Anzio : il bollettino della Asl

"Oggi registriamo un dato di 79 casi di positività" al nuovo coronavirus "e prosegue un andamento stabilmente ... Tutti gli atti sono stati trasmessi ai Comuni di Sabaudia, Lenola, Aprilia e Sezze e ...

Coronavirus, a Latina raddoppiati ad aprile i comuni senza contagi: sono 19

e Spigno Saturnia (2 casi). «Sono centri che lasciano ben sperare - spiega Casati - ma che non devono abbassare la guardia». Coronavirus, otto contagi in una Rsa di Aprilia: pazienti trasferiti al ...

