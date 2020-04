App | test sierologici | tamponi | Covid hospital e medicina territoriale | a che punto siamo

marcocappato : Si discute dappertutto delle 'nuove misure' per la 'riapertura' (app, test, spostamenti, sicurezza, fondi). Dapper… - stefanoepifani : Quindi #Arcuri ha detto che l'installazione è volontaria, ma i test diagnostici saranno garantiti per chi adotta la… - CanonF1 : RT @antoniopalmieri: @Sofiajeanne @robersperanza Lei ha centrato il punto 'funzionale'. Senza un sistema di test immediato e diffuso l'app… - Antonio96746177 : @vitalbaa Sapere che al primo allarme dato dalla app., si sarà sottoposti al test nel giro di 24 ore, è un incenti… - don__calisto : la battuta sulla privacy 'l'app immuni no ma il test per scoprire che verdura sei sì ahahah' non faceva ridere nean… -

App test Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : App test