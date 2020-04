Anticipazioni Domenica In: gli ospiti di Mara Venier del 26 aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Domenica In, Anticipazioni 26 aprile: Mara Venier chiama Morgan Un sorriso semplice è quello di Mara Venier che per alleggerire la Domenica del pubblico televisivo, costretto a stare in casa per l’emergenza sanitaria da coronavirus, ha cambiato i contenuti dello storico varietà del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Secondo le Anticipazioni di Domenica In del 26 aprile Mara Venier, tra i tanti, ospiterà Morgan. Il cantante squalificato dalla settantesima edizione del Festival di Sanremo ha puntato il dito nelle ultime ore contro un atteggiamento a suo dire poco sincero da parte di suoi colleghi che nasconderebbe ben altri interessi: “Essere solidali vuol dire non lasciare le persone da sole, non raccogliere soldi o fare concerti in streaming per farsi promozione”. A Domenica In con Mara Venier Morgan tornerà a parlare di ... Leggi su lanostratv Stasera in tv - Non è l’Arena : ospiti e anticipazioni di domenica 19 aprile

