Antica Distilleria Petrone, ecco il gel igienizzante con olio di bucce di limone (Di venerdì 24 aprile 2020) Alcool non solo ingrediente di liquori ma anche elemento fondamentale, ovviamente nella versione denaturata, di un gel igienizzante per le mani, quanto mai prezioso in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Si arricchisce così da lunedì 27 aprile l’offerta dell’azienda liquoristica campana, guidata dal manager Andrea Petrone, che lancia il “Petrone Clean”, un gel igienizzante per le mani realizzato, oltre che col 70% di alcool, anche con olio essenziale di bucce di limone che dà una sensazione di freschezza sulla pelle e rilascia un gradevolissimo profumo. Il Petrone Clean, ottenuto seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie, verrà prodotto con una linea ad esso dedicata all’interno della Distilleria. Sarà possibile ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 aprile 2020) Alcool non solo ingrediente di liquori ma anche elemento fondamentale, ovviamente nella versione denaturata, di un gelper le mani, quanto mai prezioso in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Si arricchisce così da lunedì 27 aprile l’offerta dell’azienda liquoristica campana, guidata dal manager Andrea, che lancia il “Clean”, un gelper le mani realizzato, oltre che col 70% di alcool, anche conessenziale didiche dà una sensazione di freschezza sulla pelle e rilascia un gradevolissimo profumo. IlClean, ottenuto seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie, verrà prodotto con una linea ad esso dedicata all’interno della. Sarà possibile ...

