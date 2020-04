Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio | la rottura? Il motivo è la Chiesa

Leggi su chenews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Come è noto da tempo, ormaiD’Alessio si sono detti addio. A quanto pare a prendere questa decisione è stata la cantante, ma perché?D’Alessio (fonte da gettyimages)Dopo 15 anni di convivenza i due cantanti hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore. Inizialmente la separazione sembrava consensuale, ma a quanto pare a decidere sembra essere stata la cantante di Sora. Dai rumors che si stanno rincorrendo in queste ore, lasognava l’abito bianco e un matrimonio inessendo lei molto religiosa. Cosa che il cantante napoletano non poteva darle dal momento che avrebbe dovuto annullare le sue precedenti nozze alla Sacra Rota. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –D’ALESSIO, CLAMOROSA INDISCREZIONE SUL LORO ADDIOe ...