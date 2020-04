Anna Falchi, sexy intellettuale nella foto su Instagram fa impazzire i fan (Di venerdì 24 aprile 2020) Anna Falchi ha festeggiato la giornata internazionale del libro con una foto vintage su Instagram che la vede ritratta come una sexy intellettuale, facendo impazzire i fan. Se Anna Falchi posa come una sexy intellettuale su Instagram i fan non possono che impazzire e inondarla di like. Certo la conduttrice non è nuova a scatti ammiccanti sui social ma l'immagine in questione è molto particolare. Per la giornata internazionale del libro (che cadeva ieri, 23 aprile), Anna Falchi ha condiviso con i suoi follower una vecchia foto: seduta su uno sgabello, in vestaglia di sera rosa e calze velate nere mentre regge un libro. La foto ammiccante era accompagnata dal commento "Mi sembra perfetto questo scatto per festeggiare la #giornatamondialedellibro Anche perché in questo periodo di quarantena ... Leggi su movieplayer Anna Falchi conquista i follower con uno scatto vintage

Anna Falchi Instagram - intrigante in lingerie : «Quelle autoreggenti sono pazzesche!»

Anna Falchi - la foto in autoreggenti per la Giornata mondiale del libro. Fan in estasi : «La regina indiscussa» (Di venerdì 24 aprile 2020)ha festeggiato la giornata internazionale del libro con unavintage suche la vede ritratta come una, facendoi fan. Seposa come unasui fan non possono chee inondarla di like. Certo la conduttrice non è nuova a scatti ammiccanti sui social ma l'immagine in questione è molto particolare. Per la giornata internazionale del libro (che cadeva ieri, 23 aprile),ha condiviso con i suoi follower una vecchia: seduta su uno sgabello, in vestaglia di sera rosa e calze velate nere mentre regge un libro. Laammiccante era accompagnata dal commento "Mi sembra perfetto questo scatto per festeggiare la #giornatamondialedellibro Anche perché in questo periodo di quarantena ...

infoitcultura : Anna Falchi, la foto bollente su Instagram infiamma i fan - infoitcultura : L'intervista OFF ad Anna Falchi - bnotizie : Anna Falchi, scatto d`epoca per i fan: `Quando io e Asia Argento...` FOTO - VelvetGossip - 58Caterina : RT @TarolaL: Tanti Auguri alla nostra SuperTifosa Anna Falchi per le sue 48 primavere ???????????????????????????? - Affaritaliani : Guess my age vip: Giulia de Lellis, Anna Falchi e... Quante star con Papi -