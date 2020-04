Anna Falchi, la foto in autoreggenti per la Giornata mondiale del libro. Fan in estasi: «La regina indiscussa» (Di venerdì 24 aprile 2020) Anna Falchi, la foto in autoreggenti per la Giornata mondiale del libro. Fan in estasi: «La regina indiscussa». Oggi, l’attrice ha postato uno scatto super sexy in occasione della Giornata mondiale del libro. E, neanche a dirlo, la foto ha fatto il giro del web. Nell’immagine, Anna Falchi – seduta su una sedia con un libro in mano – è coperta solo da una vestaglia di seta rosa, lingerie dorata e calze autoreggenti nere. L’attrice cinguetta: «Mi sembra perfetto questo scatto per festeggiare la #Giornatamondialedellibro Anche perché in questo periodo di quarantena in cui #iorestoacasa , i libri sono una bella evasione… mentale! Grazie ai libri si può sognareeeee! Comunque questa foto me l’ha fatta @asiaargento a Parigi!!! #imieiattimi #AnnaFalchi». Immediati i commenti entusiasti dei fan: «La ... Leggi su attualitavip.myblog “Che bomba!”. Autoreggenti e le gambe… Anna Falchi imbattibile - vai con lo show

Anna Falchi - la foto bollente su Instagram infiamma i fan

Anna Falchi festeggia in reggi calze e vestaglia - cosi non l’avete mai vista (Di venerdì 24 aprile 2020), lainper ladel. Fan in: «La regina indiscussa». Oggi, l’attrice ha postato uno scatto super sexy in occasione delladel. E, neanche a dirlo, laha fatto il giro del web. Nell’immagine,– seduta su una sedia con unin mano – è coperta solo da una vestaglia di seta rosa, lingerie dorata e calzenere. L’attrice cinguetta: «Mi sembra perfetto questo scatto per festeggiare la #delAnche perché in questo periodo di quarantena in cui #iorestoacasa , i libri sono una bella evasione… mentale! Grazie ai libri si può sognareeeee! Comunque questame l’ha fatta @asiaargento a Parigi!!! #imieiattimi #». Immediati i commenti entusiasti dei fan: «La ...

zazoomnews : Anna Falchi festeggia in reggi calze e vestaglia cosi non l’avete mai vista - #Falchi #festeggia #reggi #calze - Matti_Dribblare : RT @TarolaL: Tanti Auguri alla nostra SuperTifosa Anna Falchi per le sue 48 primavere ???????????????????????????? - anonimanapolet1 : - investigator113 : Anna Falchi: “In Italia tante carriere sono nate a letto…” -