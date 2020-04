Animal Crossing New Horizons: Come sbloccare il progetto delle siepi (Di venerdì 24 aprile 2020) Con l’aggiornamento di ieri, sono arrivate in Animal Crossing New Horizons le siepi. In questo articolo vi spiegheremo Come fare per ottenere il progetto che vi permetterà di craftarle con i materiali raccolti. Prima di proseguire, avete già letto la Guida completa Animal Crossing New Horizons: tutti i trucchi ? Come ottenere il progetto delle siepi in Animal Crossing New Horizons I semi per le siepi possono essere acquistati da Florindo, tuttavia avete la possibilità di costruirvele da soli, a patto che abbiate il progetto per farlo. Florindo è il nuovo venditore che troverete spesso nella piazza della vostra isola. Per ottenere il progetto dovrete portare a termine almeno una missione della Giornata della Natura, la potete consultare tramite il Nook Phone, utilizzando l’applicazione delle miglia. Avete già ... Leggi su gamerbrain Animal Crossing : New Horizons aiuta il governo taiwanese a promuovere il distanziamento sociale

Animal Crossing New Horizons si aggiorna con tante novità

