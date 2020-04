Animal Crossing New Horizons: Come sbloccare il negozio di Volpolo (Di venerdì 24 aprile 2020) Se avete aggiornato Animal Crossing New Horizons, sicuramente avrete notato la presenza di Volpolo nella piazza dell’isola, il nuovo venditore d’Arte. Volpolo vi venderà un primo dipinto che se donerete a Blatero vi permetterà dopo 2 giorni di attesa, di avere una nuova sezione nel Museo dedicata a statue e dipinti. Tuttavia dove si trova il negozio di Volpolo e Come si entra? Ve lo sveliamo in questo articolo. Prima di proseguire, avete già letto la Guida completa Animal Crossing New Horizons: tutti i trucchi ? Come sbloccare il negozio di Volpolo in Animal Crossing New Horizons Il negozio si sbloccherà automaticamente una volta che avete aggiornato il gioco, tuttavia per accedervi dovrete agire Come segue: Avete già letto la Recensione di Animal Crossing New Horizons? Parlate con Volpolo e acquistate il ... Leggi su gamerbrain Animal Crossing New Horizons : Come sbloccare la galleria d’arte

