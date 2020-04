Alma Tv, il 1° maggio sul 65 del digitale terrestre il nuovo canale dall'unione di Alice Tv e Marcopolo (Di venerdì 24 aprile 2020) Cucina e viaggi, con al centro sempre l'Italia: sarà questa la programmazione principale di Alma Tv, il nuovo canale frutto del matrimonio tra Alice Tv e Marcopolo, che farà il suo debutto sul canale 65 del digitale terrestre a partire dal prossimo 1° maggio 2020.Alma Media ed il Gruppo Sciscione uniscono così le forze in una partnership che porterà i contenuti dei due canali, noti da tempo agli appassionati, in un unico palinsesto, disponibile ad un canale "più vicino" nel telecomando. Se Alice e Marcopolo trasmettevano infatti al 222 ed al 223 del digitale terrestre, ora saranno unite in un canale differente e meno lontano rispetto ai canali maggiori.Alma Tv, il 1° maggio sul 65 del digitale terrestre il nuovo canale dall'unione di Alice Tv e Marcopolo pubblicato su TVBlog.it 24 aprile 2020 12:44. Leggi su blogo (Di venerdì 24 aprile 2020) Cucina e viaggi, con al centro sempre l'Italia: sarà questa la programmazione principale diTv, ilfrutto del matrimonio tra Alice Tv e Marcopolo, che farà il suo debutto sul65 dela partire dal prossimo2020.Media ed il Gruppo Sciscione uniscono così le forze in una partnership che porterà i contenuti dei due canali, noti da tempo agli appassionati, in un unico palinsesto, disponibile ad un"più vicino" nel telecomando. Se Alice e Marcopolo trasmettevano infatti al 222 ed al 223 del, ora saranno unite in undifferente e meno lontano rispetto ai canaliri.Tv, ilsul 65 delildi Alice Tv e Marcopolo pubblicato su TVBlog.it 24 aprile 2020 12:44.

