“Allerta Infarto in periodo di coronavirus” | i consigli del San Pio di Benevento

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Se all’improvviso hai un forte dolore al petto, che coinvolge anche il braccio sinistro, chiama il 118. Questo semplice ed efficaceo, nel Sannio come in tutta Italia, non viene più preso in considerazione in questodi pandemia da coronavirus. Infatti, in tutte le Cardiologie italiane, si è riscontrata una riduzione superiore al 50% delle richieste di assistenza in caso di dolore toracico. “È una condizione allarmante – afferma il Dott. Marino Scherillo, Direttore della U.O.C. Cardiologia Interventistica – UTIC dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di– e determina un grave ritardo nell’arrivo in Terapia Intensiva Cardiologica per eseguire una efficace Angioplastica Coronarica.” Due giorni fa, nel giro di poche ore, si sono ricoverati ...