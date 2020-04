Alessia Marcuzzi senza trucco su Instagram | lancia una sfida social

Leggi su bigodino

(Di venerdì 24 aprile 2020)ha preso parte al gruppo di vip che, su, hanno deciso di postare delle loro fotofiltri. La presentatrice, però, ha deciso di dare vita anche ad una nuova iniziativache potrà coinvolgere molte persone: hato unaai suoi followers. La foto cheha postato è diversa dalle altre: non solo si trovafiltri, ma non sono nemmeno minimamente nascoste quei piccoli accenni del tempo che scorre sul suo viso. Ad illuminarla, in questo scatto, c’è in effetti solo la luce del sole, che marca tutte quelle piccole, ma belle, imperfezioni. View this post onHo deciso di scattarmi una fotografia,filtri e, illuminata solo dalla luce del ...