Agrigento | morta bimba di un anno

(Di venerdì 24 aprile 2020) Un vero e proprio dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì ventitre aprile, dove unadi un, èin ospedale. I tentativi dei medici per salvarla si sono rivelati del tutto inutili. Infatti alla fine, ne hpotuto dichiarare il suo decesso. Un evento drammatico, che ha sconvolto la famiglia e tutta la comunità. E’ stato eseguito il tampone post-mortem per capire meglio la sua situazione. In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto ad, all’ospedale San Giovanni di Dio. I dottori hprovato a fare il possibile per riuscire a salvarla. La piccola era stata ricoverata pochi giorni fa, poiché aveva aveva la febbre alta e le era stata diagnosticata la polmonite. Durante quei giorni, era stata sottoposta anche al test per il virus, ma che è ...

Era stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Una bambina di un anno era arrivata nella struttura con la febbre ed è ...