Agenzia regionale di sanità: il virus in Toscana sembra perdere forza (Di venerdì 24 aprile 2020) FIRENZE. L'epidemia da Coronavirus sembra stia perdendo la sua forza in Toscana. Lo afferma l'Agenzia regionale di sanità in base a dati dell'Unità di crisi e dei dipartimenti di prevenzione delle Asl nella Piattaforma Casi Iss. Nell'ultimo mese e mezzo, "la percentuale di nuovi casi sta fortemente diminuendo ed è passata dal 27% del 20 di marzo al 4% ieri, giovedì 23 aprile", spiega una nota in cui si aggiunge che negli ultimi tre giorni "i nuovi casi positivi rilevati dai 13 laboratori toscani di analisi sono sempre sotto i 100", "il numero di nuovi casi non era così contenuto dal 13 marzo". Il totale di casi positivi diagnosticati, in Toscana è arrivato ieri a 8.780, classificando la regione come la quinta più colpita in Italia. Dal 31 marzo la Toscana ha diminuito la percentuale di nuovi casi positivi del 60%, contro il 36% ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - Toscana : malati e decessi nella Regione - l’analisi dell’Agenzia regionale di sanità

