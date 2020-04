Agenzia regionale di sanità | il virus in Toscana sembra perdere forza

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di venerdì 24 aprile 2020) FIRENZE. L'epidemia da Coronastia perdendo la suain. Lo afferma l'di sanità in base a dati dell'Unità di crisi e dei dipartimenti di prevenzione delle Asl nella Piattaforma Casi Iss. Nell'ultimo mese e mezzo, "la percentuale di nuovi casi sta fortemente diminuendo ed è passata dal 27% del 20 di marzo al 4% ieri, giovedì 23 aprile", spiega una nota in cui si aggiunge che negli ultimi tre giorni "i nuovi casi positivi rilevati dai 13 laboratori toscani di analisi sono sempre sotto i 100", "il numero di nuovi casi non era così contenuto dal 13 marzo". Il totale di casi positivi diagnosticati, inè arrivato ieri a 8.780, classificando la regione come la quinta più colpita in Italia. Dal 31 marzo laha diminuito la percentuale di nuovi casi positivi del 60%, contro il 36% ...