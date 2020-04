Affitti, Regione paga metà di tre canoni mensili (Di venerdì 24 aprile 2020) La Direzione Generale dell’assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania ha pubblicato l’avviso per il sostegno all’affitto delle abitazioni principali, per un importo complessivo di € 6.450.674. Nella nota della Regione Campania si legge: “Potranno accedere al contributo, secondo i criteri stabiliti nell’avviso, i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19. ​L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750. La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile condotto in ... Leggi su ladenuncia Regione Lazio - arrivano i Bonus Affitti per studenti e lavoratori regolari

Bonafoni : Regione Lazio vicina a persone con sostegno affitti

Patané : 43 mln da Regione Lazio per affitti ottima cosa - ora fare presto (Di venerdì 24 aprile 2020) La Direzione Generale dell’assessorato al Governo del Territorio dellaCampania ha pubblicato l’avviso per il sostegno all’affitto delle abitazioni principali, per un importo complessivo di € 6.450.674. Nella nota dellaCampania si legge: “Potranno accedere al contributo, secondo i criteri stabiliti nell’avviso, i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19. ​L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tretà, per un importo massimo complessivo pari a € 750. La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile condotto in ...

LegaSalvini : FRIULI VENEZIA GIULIA: AIUTI A IMPRENDITORI E ARTIGIANI PER PAGARE GLI AFFITTI. La Regione Friuli Venezia Giulia h… - cronachecampane : Coronavirus, la Regione #Campania pubblica l’avviso per il sostegno agli affitti delle… - BJLiguria : Aiuti per gli affitti, dalla Regione i primi 356 mila euro a 10 Comuni liguri - - KipointSegrate : RT @Noiconsalvini: FRIULI VENEZIA GIULIA: AIUTI A IMPRENDITORI E ARTIGIANI PER PAGARE GLI AFFITTI. La Regione Friuli Venezia Giulia ha sta… - uilpo3 : @uresogoldenn Quindi uno ha una casa ci paga le tasse e non può usarla? Chi ha una famiglia in un altra regione che… -

Ultime Notizie dalla rete : Affitti Regione Regione Campania, bonus affitti da 2.000 euro: bando e domande fino al 27 aprile Napoli Fanpage.it Coronavirus, mascherine di stoffa fatte in casa: l’efficacia filtrante migliora con una calza di nylon

Uno studio ancora in attesa di pubblicazione del Departments of Civil and Environmental Engineering and Marine and Environmental Sciences Northeastern University of Boston ha misurato il potere ...

Dalla Regione 5 milioni contro il digital divide: tablet e connessioni agli studenti

Per i ragazzi dell’Istruzione e Formazione professionale saranno gli stessi enti del sistema regionale a garantire le misure di accompagnamento. La delibera approvata il 20 aprile definisce un ...

Uno studio ancora in attesa di pubblicazione del Departments of Civil and Environmental Engineering and Marine and Environmental Sciences Northeastern University of Boston ha misurato il potere ...Per i ragazzi dell’Istruzione e Formazione professionale saranno gli stessi enti del sistema regionale a garantire le misure di accompagnamento. La delibera approvata il 20 aprile definisce un ...