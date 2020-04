Addio a Gazzoni Frascara | il patron della rinascita del Bologna

Leggi su agi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si e' spento all'eta' di 84 anni Giuseppe, imprenditore dell'Idrolitina e presidente onorario delcalcio che aveva portato alladalla serie C fino ai fasti europei. Malato da tempo, era stato presidente del club felsineo dal 1993 al 2001 e ne era rimasto proprietario fino al 2005, l'annoretrocessione in B., che fu anche uno di grandi accusatori di Calciopoli, aveva riportato ildalla serie C in serie A. Fra i suoi successi l'Intertoto vinto nel 1998 e la semifinale raggiunta in Coppa Uefa la stagione successiva. In una nota, il club ha ricordato l'epopea e i personaggi che hanno accompagnato l'avventura sportiva dial, da Baggio a Signori, da Andersson a Cruz, fino agli allenatori Ulivieri e Mazzone.