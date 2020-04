Ad Animal Crossing: New Horizons ci gioca anche Elijah Wood che visita isole per vendere rape (Di venerdì 24 aprile 2020) Una fan di Star Wars di nome Jessica ha ricevuto una visita a sorpresa in Animal Crossing: New Horizons giovedì. Quando ha effettuato l'accesso al gioco al mattino, la Bottega di Nook sulla sua isola offriva 599 stelline per rapa, un prezzo fantastico nell'attuale mercato del gioco. Comprare e vendere rape è il metodo principale per i giocatori che vogliono fare soldi nell'adorabile gioco di Nintendo.Jessica ha pubblicato in seguito un tweet che indicava di mandarle un messaggio privato per un biglietto in modo da visitare la sua isola. La sua casella di posta su Twitter si è riempita rapidamente e, tra questi, vi era un messaggio della star del Signore degli Anelli, nonché appassionato di videogiochi Elijah Wood. Nel messaggio, l'attore dichiara: "Mi piacerebbe avere il codice in modo da vendere le rape".Al suo arrivo, Wood ha offerto un saluto speciale al ... Leggi su eurogamer Elijah Wood gioca ad Animal Crossing : New Horizons con i fan...vendendo rape

