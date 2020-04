A tutto Cassano: «Ausilio il miglior ds, mi ha deluso Sarri. Segnatevi questo nome…» (Di venerdì 24 aprile 2020) Lunga intervista ad Antonio Cassano sulle pagine del Corriere della Sere: queste le principali parole di Fantantonio Antonio Cassano ha parlato a tutto tondo sulle pagine del Corriere della Sera: queste le principali parole del Pibe de Bari. DIRETTORE SPORTIVO – «Non sono come 10 o 20 anni fa, ho un’altra testa e sono più riflessivo. Quando sarà finita l’emergenza sanitaria vorrei fare il direttore sportivo, mi piace osservare i calciatori e capirne le qualità. Per fare questo lavoro devi essere amico dell’amico e io non sono per queste cose. Però ho parlato sei mesi fa con il presidente Ferrero, c’era una possibilità con la Sampdoria. Ci saremmo dovuti rivedere tra aprile e maggio. Mi si metta alla prova, firmo anche in bianco. Altrimenti mi impegnerò di più in televisione o starò a casa ... Leggi su calcionews24 Cassano polemico : “Se Ilicic fosse stato alla Juve ne parlerebbe tutto il mondo”

Cassano : «Ilicic? Se giocasse per la Juve - tutto il mondo parlerebbe di lui» (Di venerdì 24 aprile 2020) Lunga intervista ad Antoniosulle pagine del Corriere della Sere: queste le principali parole di Fantantonio Antonioha parlato atondo sulle pagine del Corriere della Sera: queste le principali parole del Pibe de Bari. DIRETTORE SPORTIVO – «Non sono come 10 o 20 anni fa, ho un’altra testa e sono più riflessivo. Quando sarà finita l’emergenza sanitaria vorrei fare il direttore sportivo, mi piace osservare i calciatori e capirne le qualità. Per farelavoro devi essere amico dell’amico e io non sono per queste cose. Però ho parlato sei mesi fa con il presidente Ferrero, c’era una possibilità con la Sampdoria. Ci saremmo dovuti rivedere tra aprile e maggio. Mi si metta alla prova, firmo anche in bianco. Altrimenti mi impegnerò di più in televisione o starò a casa ...

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Cassano: 'Punto tutto su Chiesa, perchè dite che non segna? In tre anni e mezzo da esterno ha già fatto 30 gol' #Fioren… - Fiorentinanews : Cassano: 'Punto tutto su Chiesa, perchè dite che non segna? In tre anni e mezzo da esterno ha già fatto 30 gol'… - FrancisJUnder12 : Di tutto ciò che dice Cassano, credo e metto in pratica l'opposto. Cosi, per non saper né leggere né scrivere e q… - FreakManVirtue : @GenoveffaReloa1 @Vulcanelios Manco uno, ma se tutto va bene cassano i dpcm e le multe - cristiana_viola : Ma tipo voi che non avete #Instagram come fate a vivere questo tempo sospeso senza le dirette di #Vieri con… -