25 aprile, Mattarella: «L'Italia superò ostacoli insormontabili. Quelle energie che portarono alla rinascita ci accompagnino anche oggi» – Il discorso integrale

Il messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella nel settantacinquesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo suona come un incoraggiamento alla rinascita, alla ricostruzione del Paese dopo la durissima fase che sta attraversando l'Italia, da quasi due mesi in lockdown, alle prese con la pandemia da Coronavirus. Lo spirito che accompagnò il popolo italiano nei giorni della resistenza e della lotta alla liberazione, sostiene il presidente della Repubblica, sia lo stesso anche oggi. Allora l'Italia superò «ostacoli che sembravano insormontabili», dice Mattarella, «con tenacia, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza alla comunità nazionale». «Le energie positive che seppero sprigionarsi in quel momento portarono alla rinascita del Paese

25 aprile - Mattarella : “Dopo la Resistenza si sprigionarono energie positive. L’unita` è la chiave per superare ancora una volta le avversità”

