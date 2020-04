Zaccagni guarito dal coronavirus | negativo al test

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) VERONA (ITALPRESS) – Mattiaha dribblato il. La bella notizia arriva dal Verona che ha ufficializzato la guarigione del calciatore risultato positivo a meta’ marzo. In un comunicato stampa l’Hellas fa sapere che “secondo protocollo, Mattiaha effettuato nelle scorse ore il controllo condiagnostico (tampone) per il-Covid 19. L’esame ha dato esito. Il calciatore e’ pertantoe non dovra’ piu’ essere sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Subito dopo la notizia della positivita’ arrivata lo scorso 17 marzo, il giocatore, classe 1995, aveva rassicurato i tifosi su Instagram: “Volevo ringraziare tutti voi per l’affetto ricevuto in questo delicato momento! Vi rassicuro dicendo che stobene, torneremo presto a gioire tutti insieme!”, le parole ...